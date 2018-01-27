Губернатор Тульской Области: "Дзюба в "Арсенале"? Нет дыма без огня"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что на данный момент не может рассказать, на какой стадии находятся переговоры о переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Арсенал". Ранее сообщалось, что форвард был отправлен из главной команды в "Зенит-2".
– Есть вещи, которые я не могу раскрывать, – цитирует RT Дюмина. – Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в "Зените", у нас нет, но дыма без огня не бывает.
Дзюба и Новосельцев переходят в "Арсенал". На каких условиях?
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/474667-gubernator-dyumin-dzyuba-arsenal
К.Б.Ын
А Дюмин из своего кармана будет платить или из Бабушкиных пенсий вычтешь ? Или он не может об этом рассказывать ? ))) Странный губернатор, который не знает свой бюджет .
20:39
Tribunal Z
а Губернатор тут причём? Ну спросили бы тренера, президента клуба. Чем занимается на государственном посту губернатор Тульской области? Может пора его снять и пусть президент поставит другого человека?
15:59
azmiser
Дым - это от горящих московских помоек. Огонь и вонь - оттуда же
15:23
баламошка
A16 баламошка а мы, как минимум, получим кайф от игры нашей команды.А остальное не важно совсем//////А я и рад за вас, ничего плохого и не написал. И за Дзбу я рад. Тока уже по-другому)
15:03
A16
баламошка а мы, как минимум, получим кайф от игры нашей команды.А остальное не важно совсем
14:54
баламошка
За 5 лет в Арсенале выиграет там пряник.
14:47