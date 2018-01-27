Губернатор Тульской Области: "Дзюба в "Арсенале"? Нет дыма без огня"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что на данный момент не может рассказать, на какой стадии находятся переговоры о переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Арсенал". Ранее сообщалось, что форвард был отправлен из главной команды в "Зенит-2".

– Есть вещи, которые я не могу раскрывать, – цитирует RT Дюмина. – Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в "Зените", у нас нет, но дыма без огня не бывает.

Дзюба и Новосельцев переходят в "Арсенал". На каких условиях?