14:30 | Футбол — Трансферы

Губернатор Тульской Области: "Дзюба в "Арсенале"? Нет дыма без огня"

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что на данный момент не может рассказать, на какой стадии находятся переговоры о переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Арсенал". Ранее сообщалось, что форвард был отправлен из главной команды в "Зенит-2".

– Есть вещи, которые я не могу раскрывать, – цитирует RT Дюмина. – Пока не могу отметить, на какой стадии переговоры. Таких денег, как в "Зените", у нас нет, но дыма без огня не бывает.

Дзюба и Новосельцев переходят в "Арсенал". На каких условиях?

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/474667-gubernator-dyumin-dzyuba-arsenal

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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К.Б.Ын

А Дюмин из своего кармана будет платить или из Бабушкиных пенсий вычтешь ? Или он не может об этом рассказывать ? ))) Странный губернатор, который не знает свой бюджет .

20:39

Tribunal Z

а Губернатор тут причём? Ну спросили бы тренера, президента клуба. Чем занимается на государственном посту губернатор Тульской области? Может пора его снять и пусть президент поставит другого человека?

15:59

azmiser

Дым - это от горящих московских помоек. Огонь и вонь - оттуда же

15:23

баламошка

A16 баламошка а мы, как минимум, получим кайф от игры нашей команды.А остальное не важно совсем//////А я и рад за вас, ничего плохого и не написал. И за Дзбу я рад. Тока уже по-другому)

15:03

A16

баламошка а мы, как минимум, получим кайф от игры нашей команды.А остальное не важно совсем

14:54

баламошка

За 5 лет в Арсенале выиграет там пряник.

14:47