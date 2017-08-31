"Гремиу" объявил о переходе Педру Роши в "Спартак"

Нападающий "Гремиу" Педру Роша стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба бразильской команды. Клубы договорились о передаче 100 процентов прав на игрока. "Гремиу" поблагодарил Рошу за преданность команде и пожелал дальнейших успехов в карьере. Детали сделки не разглашаются.

Ранее стало известно, что "Спартак" заплатит за Рошу 12 миллионов евро. Игрок подпишет контракт с красно-белыми на пять лет и 4 сентября прибудет в Россию. В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.