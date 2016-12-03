13:46 | ФУТБОЛ — Трансферы

Годвин Обадже: "У меня есть варианты и помимо "Спартака"

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Нападающий "Вики Туристс" Годвин Обадже объяснил, почему еще не случился его переход в "Спартак". 19-летний нигериец проходил просмотр в московском клубе, но после прохождения медосмотра не заключил договор.

– Медицинский осмотр продолжался пару часов и прошел удачно. Мне сказали, что никаких проблем нет, – цитирует Owngoalnigeria Обадже. – Но возникли трудности в переговорах с моим клубом. Есть определенные временные рамки того, когда должен быть заключен договор. Если этого не произойдет, то у меня есть и другие варианты. Скоро все узнаете.

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