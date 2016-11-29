18:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

Георгий Джикия: "Слухи о "Спартаке"? Я не получал никаких предложений"

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Защитник "Амкара" Георгий Джикия отметил, что не получал предложений о переходе в "Спартак". По информации итальянских СМИ, игрок может проследовать за своим одноклубником Александром Селиховым, который 5 декабря станет футболистом красно-белых. В нынешнем сезоне Джикия провел 15 матчей в составе пермской команды, в которых забил один мяч.

- Хорошо, что появляются такие слухи, - приводит ItaSportPress слова Джикии. - Но конкретных предложений я не получал. Продолжить карьеру в Европе? Почему бы и нет. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Не не нужен он , нужен сильный центр и край , а джикия только для скамейки , и нап нужен это в первую очередь потом левый вингер вроде депая не помешал бы , и атакующий полузащитник все таки жано на весь матч не хватает и травмируеться часто , его на подмену хорошо , вратаря взяли уже ;) самедов тоже если только на подмену , он медленный и в обороне не отрабатывает

19:26

stormtrooper501

Итальянская пресса пишет о внутрироссийских трансфеарах? удивительно

18:51

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