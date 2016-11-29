Георгий Джикия: "Слухи о "Спартаке"? Я не получал никаких предложений"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия отметил, что не получал предложений о переходе в "Спартак". По информации итальянских СМИ, игрок может проследовать за своим одноклубником Александром Селиховым, который 5 декабря станет футболистом красно-белых. В нынешнем сезоне Джикия провел 15 матчей в составе пермской команды, в которых забил один мяч.

- Хорошо, что появляются такие слухи, - приводит ItaSportPress слова Джикии. - Но конкретных предложений я не получал. Продолжить карьеру в Европе? Почему бы и нет.