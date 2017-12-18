21:05 18 декабря | Футбол — Трансферы

Геннадий Орлов: "У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры, он хочет уйти из "Зенита"

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Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник "Зенита" Александр Анюков близок к уходу из клуба. По его информации, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы два клуба.

– У него контракт до лета 2018 года, уже сейчас имеет смысл начинать вести переговоры с другими командами, – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". – Клуб пойдет ему навстречу, ведь на него есть спрос. Не стану называть команды, но у Александра есть два варианта и он сам хочет уйти. Об этом он мне лично сказал.

Напомним, что Анюков играет за "Зенит" с 2005 года, провел в составе команды 376 матчей, в которых забил 12 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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alex-ls

Уфа и КС

17:34

Barry

КС точно среди них. Наше руководство о нём говорило

16:47

Loden

В Арарат. Однозначно

13:31

ЗЗ+

Динамо или Крылья. На самом деле, даже при его возрасте, всё равно нормально уровень держит.

10:56

forform

Хороший защитник. жаль, но возраст уже дает о себе знать...

03:27

Kostromich44

можно "официально загнать" какому-нить Тосно лимонов за 10 - для поправки ФФП

00:32

snapdragon625

Хабара и Онжи

00:20

доктор Фишер

В "Тосно" уходит, а Чернов обратно.

23:11 18 декабря

Вьери

35 лет... Так-то, уже отдыхать пора.

22:23 18 декабря

tiho

"376 матчей" Такой человек достоин особого отношения к себе. Ну если клуб себя уважает.

22:23 18 декабря

asc0002

zega Фу,.... бомжами пахнет. --------------------- Ну так вылазь из помойки!

21:57 18 декабря

zega

Фу,.... бомжами пахнет.

21:46 18 декабря

Tribunal Z

Саня, давай в Тосно!

21:25 18 декабря

shpasic

Тосно и Крылья. возможно, ещё Краснодар.

21:11 18 декабря