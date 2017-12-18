Геннадий Орлов: "У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры, он хочет уйти из "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник "Зенита" Александр Анюков близок к уходу из клуба. По его информации, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы два клуба.

– У него контракт до лета 2018 года, уже сейчас имеет смысл начинать вести переговоры с другими командами, – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". – Клуб пойдет ему навстречу, ведь на него есть спрос. Не стану называть команды, но у Александра есть два варианта и он сам хочет уйти. Об этом он мне лично сказал.

Напомним, что Анюков играет за "Зенит" с 2005 года, провел в составе команды 376 матчей, в которых забил 12 мячей.