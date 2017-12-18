Геннадий Орлов: "У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры, он хочет уйти из "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник "Зенита" Александр Анюков близок к уходу из клуба. По его информации, в услугах 35-летнего футболиста заинтересованы два клуба.
– У него контракт до лета 2018 года, уже сейчас имеет смысл начинать вести переговоры с другими командами, – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". – Клуб пойдет ему навстречу, ведь на него есть спрос. Не стану называть команды, но у Александра есть два варианта и он сам хочет уйти. Об этом он мне лично сказал.
Напомним, что Анюков играет за "Зенит" с 2005 года, провел в составе команды 376 матчей, в которых забил 12 мячей.
alex-ls
Уфа и КС
17:34
Barry
КС точно среди них. Наше руководство о нём говорило
16:47
Loden
В Арарат. Однозначно
13:31
ЗЗ+
Динамо или Крылья. На самом деле, даже при его возрасте, всё равно нормально уровень держит.
10:56
forform
Хороший защитник. жаль, но возраст уже дает о себе знать...
03:27
Kostromich44
можно "официально загнать" какому-нить Тосно лимонов за 10 - для поправки ФФП
00:32
snapdragon625
Хабара и Онжи
00:20
доктор Фишер
В "Тосно" уходит, а Чернов обратно.
23:11 18 декабря
Вьери
35 лет... Так-то, уже отдыхать пора.
22:23 18 декабря
tiho
"376 матчей" Такой человек достоин особого отношения к себе. Ну если клуб себя уважает.
22:23 18 декабря
asc0002
zega Фу,.... бомжами пахнет. --------------------- Ну так вылазь из помойки!
21:57 18 декабря
zega
Фу,.... бомжами пахнет.
21:46 18 декабря
Tribunal Z
Саня, давай в Тосно!
21:25 18 декабря
shpasic
Тосно и Крылья. возможно, ещё Краснодар.
21:11 18 декабря