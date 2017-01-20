09:57 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Гэлакси" подписал полузащитника "Витории"

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"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о приобретении у "Витории Гимарайнш" полузащитника Жоау Педру. Как сообщает пресс-служба американского клуба, с 23-летним португальцем, который займет слот иностранного игрока в заявке на новый сезон MLS, был подписан контракт, подробности которого не разглашаются. В текущем сезоне за португальскую команду Педру сыграл в 19 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, в прошлом году "Гэлакси" покинули нападающий Робби Кин и полузащитник Стивен Джеррард, занимавшие слоты иностранных игроков.

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Материалы REN-TV

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