"Гэлакси" подписал полузащитника "Витории"

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о приобретении у "Витории Гимарайнш" полузащитника Жоау Педру. Как сообщает пресс-служба американского клуба, с 23-летним португальцем, который займет слот иностранного игрока в заявке на новый сезон MLS, был подписан контракт, подробности которого не разглашаются. В текущем сезоне за португальскую команду Педру сыграл в 19 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, в прошлом году "Гэлакси" покинули нападающий Робби Кин и полузащитник Стивен Джеррард, занимавшие слоты иностранных игроков.