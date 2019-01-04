Форвард "Брюгге" Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА

Форвард "Брюгге" Уэсли Мораес не станет переходить в ЦСКА, сообщает Sport24.ru. Агент 22-летнего бразильского нападающего Сантуш Верхлуст ранее говорил об интересе со стороны московского клуба.

Армейцы действительно интересовались игроком, однако до официального предложения не дошло из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

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В текущем сезоне Мораес принял участие в 27 матчах за "Брюгге", забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

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