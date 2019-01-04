Форвард "Брюгге" Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА

Форвард "Брюгге" Уэсли Мораес не станет переходить в ЦСКА, сообщает Sport24.ru. Агент 22-летнего бразильского нападающего Сантуш Верхлуст ранее говорил об интересе со стороны московского клуба.
Армейцы действительно интересовались игроком, однако до официального предложения не дошло из-за высокой трансферной стоимости футболиста.
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В текущем сезоне Мораес принял участие в 27 матчах за "Брюгге", забил 10 голов и отдал две голевые передачи.
Все о трансферах – здесь.
Дополнительная информация
https://sport24.ru/news/football/2019-01-04-brazilskiy-napadayushchiy-bryugge-morayes-ne-pereydet-v-tsska?fbclid=IwAR1mV79qIpfN2fjp3j6FUp5zVmEb6hfwbRfutdGROQHNKcTCw-QmL-zHFxk
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