"Фиорентина" приобрела претендента на Golden Boy-2018

Голкипер Альбан Лафон перешел из "Тулузы" в "Фиорентину". Итальянский клуб заключил с 19-летним претендентом на Golden Boy-2018 контракт, рассчитанный до 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лафон сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 60 мячей и 16 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Еременко и Лысов – претенденты на Golden Boy-2018