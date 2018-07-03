"Фиорентина" приобрела претендента на Golden Boy-2018

Голкипер Альбан Лафон перешел из "Тулузы" в "Фиорентину". Итальянский клуб заключил с 19-летним претендентом на Golden Boy-2018 контракт, рассчитанный до 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Лафон сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 60 мячей и 16 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Lafont è un calciatore della Fiorentina!– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 2 июля 2018 г.
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