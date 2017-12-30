"Фиорентина" хочет арендовать защитника "Милана"

Защитник "Милана" Лука Антонелли может перейти в "Фиорентину", сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство "фиалок" планирует взять 30-летнего игрока в аренду с правом выкупа.

Тем не менее отмечается, что миланцы рассматривают вариант только с полноценной продажей футболиста. В ближайшее время назначена встреча между боссами клубов.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Антонелли провел десять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.