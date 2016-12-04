Фабрегас вернется в "Арсенал"?

"Арсенал" готов предложение "Челси" по полузащитнику Сеску Фабрегасу, утверждает Sunday Express. "Канониры" рассматривают 29-летнего испанца в качестве замены Санти Касорле, который из-за травмы выбыл минимум на 3 месяца. В текущем сезоне испанский хавбек "синих" сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Тем не менее, многие фанаты "Арсенала" могут негативно отнестись к данному трансферу, так как до сих пор не могут простить Фабрегасу уход из команды в "Барселону" в 2011 году. Напомним, Сеск в течение 8 лет выступал за "канониров", приняв участие в 302 матчах, забив 58 голов и сделав 91 голевую передачу.