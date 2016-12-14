"Эвертон" ведет переговоры с "МЮ" по Шнейдерлену и Депаю

"Эвертон" начал переговоры с "Манчестер Юнайтед" по покупке полузащитника Моргана Шнейдерлена. Как сообщает Daily Mail, "ириски" также планируют арендовать вингера "МЮ" Мемфиса Депая, которым якобы интересовался "Спартак". По данным источника, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал добро на уход этих двух игроков.

Стоимость покупки Шнейдерлена может составить 24 миллиона фунтов стерлингов. В услугах француза заинтересован лично наставник "Эвертона" Роналд Куман, который работал с ним в "Саутгемптоне".

Ранее появилась информация о том, что "Эвертон" хочет заполучить полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который желает попробовать свои силы в европейском чемпионате. Позднее новый наставник ЦСКА Виктор Гончаренко опроверг эти слухи.