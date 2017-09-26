"Эвертон" намерен приобрести Кавани

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 30-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Также отмечается, что форвард хочет покинуть парижскую команду после конфликта с Неймаром.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.