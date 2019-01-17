Эмери подтвердил, что "Арсенал" ведет переговоры с Денисом Суаресом

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес входит в сферу интересов "Арсенала". Информацию об этом подтвердил главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

- Мы ведем с ним личные переговоры. Я не хочу говорить вам об их содержании, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

25-летний хавбек в текущем сезоне провел семь матчей за "Барсу" и забил два мяча при одной голевой передаче.

Ранее появилась информация, что в зимнее трансферное окно лондонский клуб планирует арендовать испанца с правом выкупа за 20 миллионов фунтов летом.

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