Эден Азар: "Если за Неймара заплатили 222 миллиона евро, я стою миллиард"

Полузащитник "Челси" Эден Азар с юмором прокомментировал трансферную стоимость нападающего Неймара, который перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Бельгийский хавбек оценил себя в миллиард евро, добавив, что это шутка.

- За Неймара заплатили 222 миллиона евро? Тогда я стою миллиард, - цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио Азара. - Шутка, конечно же. Не знаю, сколько стоит мой трансфер. Я сосредоточен на играх за "Челси". Ежегодно появляется информация о моем уходе, но это только слухи.