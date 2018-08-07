Двамена, которым интересовался ЦСКА, подписал четырехлетний контракт с "Леванте"

"Леванте" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим "Цюриха" и сборной Ганы Рафаэля Двамены. Соглашение между 22-летним форвардом и испанским клубом рассчитано до лета 2022 года.

По информации "СЭ", клуб из Валенсии заплатил за игрока 6 миллионов евро. Аналогичное предложение поступало Двамене и от ЦСКА, но он решил перейти в клуб ла лиги.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач. Его контракт с "Цюрихом" был рассчитан до лета 2020 года.