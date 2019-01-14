Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании Балерди

Защитник "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди стал игроком дортмундской "Боруссии", информирует пресс-служба клуба. Немецкая команда подписала с футболистом долгосрочный контракт, детали которого не сообщаются.

Напомним, что летом игроком интересовалась "Барселона", которая была готова заплатить за защитника 10 миллионов евро. По данным transfermarkt трансферная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 2,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Балерди провел пять матчей в чемпионате Аргентины.

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