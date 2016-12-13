12:33 | ФУТБОЛ — Трансферы

Дмитрий Селюк: "Локомотив"? В течение недели Траоре может оказаться в Европе"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал "СЭ" о том, где форвард может продолжить карьеру. Представитель игрока отметил, что 26-летний ивуариец, скорее всего, перейдет в европейский клуб. Трансфер может состояться до конца недели.

– Появилась информация, что Траоре интересен "Локомотиву".

– К Траоре проявляют интерес клубы ведущих европейских чемпионатов. Переговоры находятся на завершающей стадии.

– Когда наступит ясность?

– Думаю, что в течение недели. Практически все бумаги готовы.

ЦСКА арендовал Траоре у "Монако" летом. В нынешнем сезоне форвард провел за армейцев 21 матч во всех турнирах и забил шесть голов, став лучшим бомбардиром команды. (Сергей АСТАХОВ)

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