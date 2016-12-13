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Илья Геркус: "Траоре переходит в "Локомотив"? Спасибо, что сказали"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал появившуюся информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Ласина Траоре. В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел в составе армейской команды 21 матч, в которых забил шесть голов.

– Илья Леонидович, появилась информация о том, что футболист ЦСКА Ласина Траоре в ближайшее время может перейти в "Локомотив". Так ли это на самом деле?

– Ой, я такого не слышал, спасибо, что сказали. Все может быть, конечно. Но я об этом ничего не знаю.

Напомним, что права на Траоре принадлежат "Монако" и форвард выступает в ЦСКА на правах аренды. Ранее президент ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что в команде рассматривают возможность досрочного прекращения аренды футболиста. Ранее Траоре выступал за "Кубань" и "Анжи". (Любовь КОНЯЕВА)

Юрий Семин: "Траоре перейдет в "Локомотив"? Не слышал"

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