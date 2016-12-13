10:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Траоре перейдет в "Локомотив"? Не слышал"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что находится в отпуске и ничего не знает о возможном переходе нападающего ЦСКА Ласина Траоре в команду. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ивуариец может сменить ЦСКА на "Локомотив".

– В некоторых СМИ стала появляться информация о возможном переходе Ласины Траоре из ЦСКА в "Локомотив"…

– Ничего об этом не слышал. Я сейчас нахожусь в отпуске.

Напомним, что права на Траоре принадлежат "Монако" и форвард выступает в ЦСКА на правах аренды. В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел в составе армейской команды 21 матч, в которых забил шесть голов. Ранее президент ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что в команде рассматривают возможность досрочного прекращения аренды футболиста. Траоре выступал за "Кубань" и "Анжи". (Любовь КОНЯЕВА)

Илья Геркус: "Траоре переходит в "Локомотив"? Спасибо, что сказали"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

"Ничего об этом не слышал. Я уже наклюкался, закусываю петушком..".

13:13

Valdemarson

Теперь услышал...

11:54

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