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15:05 | Футбол — Трансферы

"Динамо" арендовало игрока "МТК Будапешта"

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Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о приобретении полузащитника "МТК Будапешта" Хали Яне Тиама. Столичный клуб арендовал сенегальского футболиста на один сезон с возможностью выкупа бело-голубыми прав на игрока.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник играл на правах аренды за турецкий "Газиантепспора" , в составе которого провел 11 матчей, в которых забил один мяч. Ранее он выступал за "Капошвар", "Будапешт" и "Чикаго Файр" в MLS. Отмечается, что Тиама стал третьим сенегальцем в истории "Динамо".

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12973

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Enrico-Palazzio

Мусарне это не поможет

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