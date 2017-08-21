"Динамо" арендовало игрока "МТК Будапешта"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о приобретении полузащитника "МТК Будапешта" Хали Яне Тиама. Столичный клуб арендовал сенегальского футболиста на один сезон с возможностью выкупа бело-голубыми прав на игрока.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник играл на правах аренды за турецкий "Газиантепспора" , в составе которого провел 11 матчей, в которых забил один мяч. Ранее он выступал за "Капошвар", "Будапешт" и "Чикаго Файр" в MLS. Отмечается, что Тиама стал третьим сенегальцем в истории "Динамо".