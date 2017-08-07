Диего Симеоне: "Не хочу слишком много говорить о Косте"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет говорить о нападающем "Челси" Диегу Косте. По информации СМИ, форвард в ближайшее время присоединится к мадридскому клубу.
– Я не хочу слишком много говорить о Диегу Косте, – цитирует Sky Sports Симеоне. – Дело в том, что он все еще пока игрок "Челси". Самое главное для меня – это работа моего клуба в целом, а не только тренировки. Мне нужно работать с теми, кто у меня есть.
Vlad_kz
Ну, Суарес и Арда Туран тоже в Барселоне по полгода сидели, ждали, когда играть разрешат. Причём, Суаресу даже тренироваться с командой долгое время было нельзя.
09:15
inspire
По информации СМИ, форвард в ближайшее время присоединится к мадридскому клубу. ================== интересно для чего, сидеть до зимы на лавке? насколько я помню, в этом окне у "Атлетико" запрет на регистрацию
08:29