Диего Симеоне: "Не хочу слишком много говорить о Косте"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет говорить о нападающем "Челси" Диегу Косте. По информации СМИ, форвард в ближайшее время присоединится к мадридскому клубу.

– Я не хочу слишком много говорить о Диегу Косте, – цитирует Sky Sports Симеоне. – Дело в том, что он все еще пока игрок "Челси". Самое главное для меня – это работа моего клуба в целом, а не только тренировки. Мне нужно работать с теми, кто у меня есть.