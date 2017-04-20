Диего Лопес: "Думаю только о том, чтобы как можно лучше завершить сезон"

Голкипер "Эспаньола" Диего Лопес, права на которого принадлежат "Милану", подчеркнул, что пока рано говорить о его возможном возвращении в итальянскую команду. По словам испанского вратаря, необходимо понять, как настроено новое руководство красно-черных.

– Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы как можно лучше завершить сезон, – приводит Tmw слова Лопеса. – Права на меня принадлежат "Милану". С приходом нового руководства в клубе идут перемены. Надо подождать решений новых владельцев, а потом можно будет говорить о моем будущем.