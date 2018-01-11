Диабате, которым интересовался "Локомотив", перейдет в "Беневенто"

Нападающий Шейк Диабате близок к переходу к "Беневенто", сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 29-летний игрок будет арендован у "Османлыспора" за 200 тысяч евро на полгода с правом выкупа. Малиец может завтра пройти медосмотр в новом клубе.

Напомним, летом 2017 года форвардом интересовался "Локомотив".

На данный момент Диабате не играет. В минувшем сезоне он провел восемь матчей в Высшей лиге Турции за "Османлыспор", а также 14 встреч за "Метц", за который играл на правах аренды. За французскую команду он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.