Денис Черышев: "Чемпионат мира придал мне уверенности. Надеюсь, "Валенсия" выиграет от этого"

Полузащитник сборной России Денис Черышев, на правах аренды перешедший из "Вильярреала" в "Валенсию", сказал, что ждет момента, когда сможет сыграть в составе "летучих мышей". 27-летний хавбек отметил, что постарается радовать болельщиков своей игрой.

– Для меня это огромная возможность, – цитирует официальный сайт "Валенсии" Черышева. – Я очень счастлив и благодарен клубу и тренеру, которые поверили в меня. Хочу поскорее сыграть с новыми партнерами.

У меня была возможность поговорить с Марселино (главным тренером "Валенсии" Марселино Гарсия Торалем. – Прим. "СЭ") до перехода. Вчера он поздравил меня, когда переход был подтвержден. Я очень рад, потому что это тренер, который понимает меня. Надеюсь оправдать оказанное мне доверие.

4 гола на чемпионате мира? Думаю, я добился этого в нужное время, я чувствую себя очень хорошо. Чемпионат мира придал мне уверенности, и, я надеюсь, "Валенсия" выиграет от этого.

Надеюсь, все мы, фанаты и команда, получим удовольствие от нового сезона. Особенно от того, что мы будем их радовать. Это самое важное – чтобы фанаты гордились своими игроками. К этому мы и будем стремиться.

Футболки, посвященные 100-летию "Валенсии", которые я видел на фотографиях, очень красивые. С нетерпением жду момента, когда надену ее.

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