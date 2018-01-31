Данни Блинд: "Сын нужен "Манчестер Юнайтед"

Известный специалист Данни Блинд сообщил, что "Манчестер Юнайтед" не желает отпускать его сына Дэйли в "Рому" на правах аренды. Вчера появилась информация, что римский клуб видит в Блинде-младшем замену ушедшему в "Челси" Эмерсону.

– Да, я могу подтвердить, что Дэйли интересен "Роме", но "Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать его в аренду – только на постоянной основе и только летом, – цитирует Блинда-старшего LaRoma24. – Сейчас он нужен "МЮ" в Лиге чемпионов, премьер-лиге и Кубке Англии. Италия подошла бы сыну, но манкунианцы нуждаются в игроках, а не в деньгах.

В нынешнем сезоне Дэйли Блинд провел за "МЮ" 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной передачей.