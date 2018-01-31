13:29 | Футбол — Трансферы

Данни Блинд: "Сын нужен "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли БЛИНД. Фото AFP
Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли БЛИНД. Фото AFP

Известный специалист Данни Блинд сообщил, что "Манчестер Юнайтед" не желает отпускать его сына Дэйли в "Рому" на правах аренды. Вчера появилась информация, что римский клуб видит в Блинде-младшем замену ушедшему в "Челси" Эмерсону.

– Да, я могу подтвердить, что Дэйли интересен "Роме", но "Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать его в аренду – только на постоянной основе и только летом, – цитирует Блинда-старшего LaRoma24. – Сейчас он нужен "МЮ" в Лиге чемпионов, премьер-лиге и Кубке Англии. Италия подошла бы сыну, но манкунианцы нуждаются в игроках, а не в деньгах.

В нынешнем сезоне Дэйли Блинд провел за "МЮ" 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной передачей.

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