"Црвена Звезда" не смогла договориться с "Уралом" по Динге

Защитник "Урала" Доминик Динга рассказал, что "Црвена Звезда"​ хотела приобрести его, но не смогла договориться с екатеринбургским клубом. Сербский клуб хотел купить игрока, а "Урал" был готов рассмотреть только вариант с арендой.

– "Црвена Звезда" присылала предложение моему клубу, но оно было отклонено, – цитирует "Спортски журнал" Дингу. – Руководители "Урала" заявили, что не собираются меня продавать. Сербский клуб не хотел брать меня в аренду.

– Гипотетически, вы хотели бы играть за "Црвену Звезду"?

– Поскольку "Урал" не дал зеленый свет, поэтому я не слишком много думал об этом. Может быть, я и хотел бы перебраться в "Црвену Звезду". У меня длительный контракт с "Уралом" до ​​2020 года. Самое большое мое желание – играть.