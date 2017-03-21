16:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Чикаго" подтвердил покупку Швайнштайгера

0
0
0
0

Клуб MLS "Чикаго Файер" подтвердил приобретение полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера. Ранее сообщалось, что 32-летний немецкий хавбек подпишет контракт с американским клубом по схеме "1+1", его зарплата составит порядка 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...