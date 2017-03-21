"Чикаго" подтвердил покупку Швайнштайгера

Клуб MLS "Чикаго Файер" подтвердил приобретение полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера. Ранее сообщалось, что 32-летний немецкий хавбек подпишет контракт с американским клубом по схеме "1+1", его зарплата составит порядка 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных.