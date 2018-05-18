16:25 | Футбол — Трансферы

Цаллагов возвращается в "Зенит", разговор с Ташаевым состоится позже

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что клуб не будет продлевать соглашение с полузащитником "Зенита" Ибрагимом Цаллаговым. Также он подчеркнул, что разговор о будущем Александра Ташаева, интерес к которому приписывают "Спартаку", состоится позже.

- Аренда закончилась, Цаллагов возвращается в свой клуб. Соглашение решили не продлевать, - заявил Хохлов в интервью пресс-службе бело-голубых. - С Ташаевым договорились, что вернемся к разговору после сезона. Основной разговор еще впереди.

Цаллагов в прошлом сезоне провел 13 матчей в составе "Динамо". Ташаев в 28 играх забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Bp-h7QIylLM

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

У Зенита больше 30 человек в команде.Оздоевых,Цаллаговых и прочий хлам нужно выбросить.И тренера нужно брать такого,который сможет очистить эти авгиевы конюшни.

16:37

Millwall82

Цаллагов точно не хуже Оздоева. А Ташаева надо брать вместо Шатова.

16:32

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