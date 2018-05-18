Цаллагов возвращается в "Зенит", разговор с Ташаевым состоится позже

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил, что клуб не будет продлевать соглашение с полузащитником "Зенита" Ибрагимом Цаллаговым. Также он подчеркнул, что разговор о будущем Александра Ташаева, интерес к которому приписывают "Спартаку", состоится позже.

- Аренда закончилась, Цаллагов возвращается в свой клуб. Соглашение решили не продлевать, - заявил Хохлов в интервью пресс-службе бело-голубых. - С Ташаевым договорились, что вернемся к разговору после сезона. Основной разговор еще впереди.

Цаллагов в прошлом сезоне провел 13 матчей в составе "Динамо". Ташаев в 28 играх забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.