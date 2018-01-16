Бурлак перешел из "Рубина" в "Крылья Советов"

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Тараса Бурлака в "Крылья Советов". Напомним, что 27-летний футболист перешел в казанский клуб в январе 2015 года, а за самарцев уже выступал на правах аренды с февраля 2015 года по май 2016 года.

На его счету 34 матча за "Рубин" и 43 встречи за "Крылья", в которых он забил один мяч. Напомним, что Бурлак является воспитанником "Локомотива".