Бурлак перешел из "Рубина" в "Крылья Советов"

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Тараса Бурлака в "Крылья Советов". Напомним, что 27-летний футболист перешел в казанский клуб в январе 2015 года, а за самарцев уже выступал на правах аренды с февраля 2015 года по май 2016 года.
На его счету 34 матча за "Рубин" и 43 встречи за "Крылья", в которых он забил один мяч. Напомним, что Бурлак является воспитанником "Локомотива".
njlws.9957
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14:57
sb1006
Чем меньше баласта, тем лучше.
12:27
баламошка
Легенда Сборной России.
11:51