21:09 | Футбол — Трансферы

"Борнмут" объявил об переходе Клайна

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Защитник "Ливерпуля" Натаниел Клайн присоединился к "Борнмуту". "Вишни" арендовали 27-летнего англичанина до конца сезона.

- Добро пожаловать, Натаниел Клайн! - сообщается в официальном Твиттере "Борнмута".

В текущем сезоне Клайн принял в 5 матчах за "Ливерпуль".

"Борнмут" занимает 12-е место в чемпионате Англии, имея в активе 27 очков после 21 тура. "Ливерпуль" с 54 баллами располагается на 1-й строчке.

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