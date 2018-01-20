"Бернли" подпишет Леннона?

Нападающий "Эвертона" Аарон Леннон в ближайшее время перейдет в "Бернли". Как утверждает BBC, клубы уже договорились о трансфере форварда, а сам игрок уже согласовал с "бордовыми" детали контракта. Сумма сделки и срок соглашения не называются.

Ливерпульский клуб больше не рассчитывает на 30-летнего англичанина из-за приобретения форварда "Арсенала" Тео Уолкотта.

В мае 2017 года Леннон был задержан полицией, а позже прошел курс реабилитации из-за проблем с психикой. В этом сезоне он провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.