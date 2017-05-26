Бернарду Силва стал игроком "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Бернарду Силва. Предыдущим клубом португальца был "Монако", в составе которого он провел 58 матчей в минувшем сезоне, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.

О сроках контракта с 22-летним футболистом клуб не сообщает, официально Силва присоединится к команде 1 июля. В "Сити" португалец будет выступать под 20-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит 81 миллион евро.