Бальде Кейта перейдет в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро?

"Тоттенхэм" готов заплатить "Лацио" за Бальде Кейта требуемые итальянцами 30 миллионов евро, утверждает Corriere dello Sport. Сам нападающий хочет перейти в "Ювентус". 22-летний игрок бойкотирует тренировки в надежде перебраться в состав чемпионов Италии.

"Ювентус" предлагает за сенегальца 15 миллионов евро. Кейта уже отклонил выгодные предложения от "Милана", "Наполи" и "Вест Хэма". Напомним, что контракт игрока с "Лацио" истекает следующим летом. В прошлом сезоне форвард забил 16 мячей в 31 матче чемпионата Италии.