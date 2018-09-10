"Аякс" отказался продавать де Йонга в "Барселону"

Руководство "Аякса" отклонило предложение "Барселоны" по поводу покупки полузащитника Френки де Йонга, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы были готовы предложить за 21-летнего хавбека от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее издание сообщало, что сине-гранатовые хотели купить футболиста до следующего лета, поскольку опасались, что его дебют увеличит трансферную стоимость игрока.

Также интерес к де Йонгу проявляют "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Тоттенхэм". Контракт игрока с амстредамцами рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 7 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек принял участие в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и не получив ни одного предупреждения.