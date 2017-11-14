12:52 | Футбол — Трансферы

"Атлетико" бесплатно хочет подписать Езила

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"Атлетико" рассчитывает вернуться полузащитника Месута Езила в чемпионат Испании. Как сообщает The Sun, мадридский клуб рассчитывает подписать 29-летнего немца следующим летом на правах свободного агента, когда у него закончится контракт с "Арсеналом".

В текущем сезоне Езил сыграл в 9 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. 

Напомним, ранее немецкий хавбек выступал в Испании за "Реал".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavrentev01

Тульский Арсенал пусть кинет заявку. Вдруг он перепутает, захотев в Арсенале остаться)

12:56