"Атлетико" бесплатно хочет подписать Езила

"Атлетико" рассчитывает вернуться полузащитника Месута Езила в чемпионат Испании. Как сообщает The Sun, мадридский клуб рассчитывает подписать 29-летнего немца следующим летом на правах свободного агента, когда у него закончится контракт с "Арсеналом".

В текущем сезоне Езил сыграл в 9 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее немецкий хавбек выступал в Испании за "Реал".