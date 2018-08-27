"Арарат-Армения" арендовал Хозина у "Урала"

Защитник "Урала" Владимир Хозин перешел в "Арарат-Армения" на правах аренды, сообщает официальный сайт российского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Футболист выступал за "Урал" с 2014 года. В нынешнем сезоне он за первую команду не играл. Всего 29-летний футболист провел 58 матчей в составе "Урала" и забил пять мячей при шести голевых передачах.

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