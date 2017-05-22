"Андерлехт" подтвердил переход Тилеманса в "Монако"

Спортивный директор "Андерлехта" Херман Ван Холсбек подтвердил, что полузащитник Юри Тилеманс покинет команду. Бельгийский клуб завершает переговоры с "Монако". Ожидается, что монегаски заплатят за 20-летнего игрока 25 миллионов евро.

- Тилеманс покинет "Андерлехт", и мы сделаем объявление об этом на этой неделе, - цитирует VTM Холсбека. -Есть еще несколько деталей, которые необходимо обсудить, но уверен, что до конца недели игрок покинет клуб. Его переход в "Монако" еще не завершен на 100 процентов, но монегаски показали, что они очень хотят подписать Юри.