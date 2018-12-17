Агент румына Мана – об интересе "Зенита": "Подождем перерыва в чемпионате Румынии – и посмотрим"

Анамария Продан, агент правого полузащитника "Стяуа" Денниса Мана, прокомментировала "СЭ" интерес к 20-летнему хавбеку со стороны "Зенита". По информации Digi Sport, помимо сине-бело-голубях румынским игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фенербахче" и "Андерлехт"​. Руководство клуба из Бухареста оценивает Мана в 30 миллионов евро.

– Интерес "Зенита"? На данный момент я не готова это обсуждать, – сказала Продан. – Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии (первая часть сезона завершается 22 декабря. – Прим. "СЭ") и потом уже будем смотреть.

В этом сезоне Ман провел 19 матчей за "Стяуа", забил 6 мячей и сделал 2 передачи. (Игорь Новиков)

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