Агент: "Краневиттер может перейти в "Аталанту"? Это только слухи!"

Эрнан Берман, представитель полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, рассказал "СЭ" о будущем 25-летнего аргентинца.

- "Аталанта" сделала предложение, и Матиас может переехать в Италию? Нет, это только слухи! – сказал Берман.

Ранее официальный сайт Джанлуки Ди Марцио сообщил, что "Аталанта" рассматривает Краневиттера в качестве замены Брайану Кристанте, ушедшему в "Рому". (Игорь НОВИКОВ)

Краневиттер выступает за "Зенит" с лета 2017 года, когда питерцы отдали за него "Атлетико" 8 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 21 матч и отметился одной результативной передачей.

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