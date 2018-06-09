Агент: "Головин – хорош. Но вряд ли "Ювентус" будет искать кого-то после подписания Эмре Джана"

Известный итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что скауты "Ювентуса" просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина на ЧМ-2018​.

– Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана, – отметил Спинози. – У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников.

– Но ведь "Ювентус" может купить футболиста и отправить в аренду. С Головиным можно так сделать?

– Не совсем. Это будет непросто. У него нет паспорта Евросоюза. А в Италии ты не можешь покупать больше двух людей не из ЕС за один трансферный период. Так что не думаю, что "Ювентус" собирается приобретать Головина.

Ранее стало известно, что 22-летним игроком ЦСКА интересуется "Монако". В минувшем сезоне чемпионата России Головин провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Срок его контракта с армейцами заканчивается летом 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)