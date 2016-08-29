Адриен Силва подтвердил переход в "Лестер"

Полузащитник "Спортинга" Адриен Силва подтвердил, что перейдет в "Лестер". Сумма трансфера оценивается в 23 миллиона евро.

– Да, у меня есть такое предложение, – цитирует O Jogo Силву. – "Лестер" мне очень интересен, он подходит мне идеально. После 15 лет в "Спортинге" хочется попробовать что-то новое, особенное. Это поможет мне выразить себя, получить опыт в другом чемпионате. Это великая лига. Со "Спортингом" я пережил много разных моментов, вырос с этим клубом. Думаю, никто меня не будет критиковать за этот переход.