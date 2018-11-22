Адриано Галлиани: "Ибрагимович поднимет уровень серии А"

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани прокомментировал информацию о возвращении в команду шведского форварда Златана Ибрагимовича.

- Я думаю, что каждый чемпион поднимает уровень лиги, - цитирует функционера Football Italia. - Переход Криштиану Роналду в "Ювентус" положительно повлиял на тренд в итальянском футболе, и переход Ибрагимовича сыграет такую же роль. Каждая звезда, которая сюда приходит, увеличивает ценность лиги. Но я обещал не говорить о "Милане", хотя я его сумасшедший болельщик. Когда я работал в "Милане" с Ибрагимовичем мы выиграли чемпионат и Суперкубок в первый сезон, а в следующий стали вторыми. Ибра - невероятный игрок, который тащит партнеров за собой.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

32-летний швед выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

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