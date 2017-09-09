17-летний Санчо получил разрешение ФИФА играть за "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил разрешение со стороны ФИФА. Как сообщает Bild, футболист может принимать участие в матчах за немецкую команду.

Полузащитник ранее выступал за "Манчестер Сити" и перешел в дортмундскую команду в последний день трансферного окна. 17-летний игрок будет выступать под номером 7.

Трансферы несовершеннолетних футболистов находятся под особым контролем ФИФА. Организация перед тем, как разрешить игроку выступать за новую команду, проверяет выполнение всех необходимых требований.