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12:50 | Футбол — Трансферы

17-летний Санчо получил разрешение ФИФА играть за "Боруссию"


Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил разрешение со стороны ФИФА. Как сообщает Bild, футболист может принимать участие в матчах за немецкую команду.

Полузащитник ранее выступал за "Манчестер Сити" и перешел в дортмундскую команду в последний день трансферного окна. 17-летний игрок будет выступать под номером 7.

Трансферы несовершеннолетних футболистов находятся под особым контролем ФИФА. Организация перед тем, как разрешить игроку выступать за новую команду, проверяет выполнение всех необходимых требований.

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