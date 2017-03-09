Зозуля расторг контракт аренды с "Райо Вальекано"

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля официально расторг контракт с "Райо Вальекано", информирует Marca. Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна украинец был отдан в аренду "пчелам", но клуб из Вальекаса отменил аренду форварда в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он должен был пропустить.

Однако ФИФА, опираясь на всю неординарность сложившейся истории, разрешило игроку в четвертый раз за один сезон сменить клуб. После этого Зозуля расторг контракт с "Райо Вальекано".

Отметим, что ФИФА разрешила украинцу выступать до конца текущего сезона за команду одного из чемпионатов, который еще не начался и проходить по системе "весна-осень". Согласно источнику, Зозуля может продолжить карьеру в США или Бразилии.