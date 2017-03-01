ФИФА разрешила Зозуле играть за четвертый клуб в сезоне

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила нападающему Роману Зозуле заявиться за еще один клуб в этом сезоне, утверждает AS. Форвард может пополнить состав команды, выступающей в первенстве, которое еще не стартовало. Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила 27-летнему украинцу вернуться в "Днепр", но этот клуб не может регистрировать новичков из-за задолженностей по заработной плате перед игроками и персоналом.

Напомним, что зимой Зозуля, права на которого принадлежат "Бетису", был арендован "Райо Вальекано". Фанаты мадридцев выступили против того, чтобы нападающий выступал за клуб, обвинив его в проявлении националистических взглядов. Руководство "Райо" захотело вернуть игрока в "Бетис", но в этом сезоне форвард не может играть за севильцев, потому что был вычеркнут из заявки на сезон.