Зинедин Зидан: "Я устал от критики. Разговоры, что у "Реала" все плохо, лучше продаются"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не обращает внимания на критику клуба. Победители последних двух розыгрышей Лиги чемпионов и действующие чемпионы Испании в текущем сезоне ла лиги идут на четвертом месте, отставая от "Барселоны" уже на 16 очков.

- Мы не смотрим и не слушаем то, что нас говорят. Это сложно, потому что сейчас все говорят о "Реале" негатив. Нужно оставаться позитивным - мы все еще боремся за победу во всех турнирах. Мы не так плохи, как говорят. Нужно найти этот положительный импульс и двигаться вперед.

Я устал от критики, но я не буду ничего менять. Легко со стороны говорить, что в "Реале" все плохо. Сейчас разговоры, что в "Реале" все плохо, лучше продаются.