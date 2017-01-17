23:20 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Результативная ошибка Бензема в игре с "Севильей"? А почему он не имеет на нее права?"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встал на защиту нападающего команды Карима Бензема. Форвард в игре игре 18-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (1:2) допустил ошибку в компенсированное время, после которой хозяева поля забили второй гол и вырвали победу.

– Ошибка Бензема? А почему он не имеет на нее права?, – цитирует AS Зидана. – Мы 85 минут действовали очень здорово, но в последние пять минут случилось то, чего мы пытались избежать. Будем работать над тем, чтобы это не повторилось. Мы пропустили два гола не из-за одной ошибки Бензема.

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Материалы REN-TV

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