Зинедин Зидан: "Реал" должен быть сконцентрирован, "Барселона" могла победить и в первом матче"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча Суперкубка Испании с "Барселоной" подчеркнул, что его команда должна не терять концентрацию до последних минут. Специалист отметил, то в футболе нет ничего невозможного.

- В футболе возможно все. Тем более если речь идет о двухматчевом противостоянии, - приводит Marca слова Зидана. - "Реалу" нужно быть сконцентрированным до последних минут. И в первом матче у "Барселоны" были моменты, которые могли позволить им выиграть.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился в пользу мадридцев со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 17 августа, начало игры - в 00.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.