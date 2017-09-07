Зинедин Зидан: "При мне "Реал" постоянно должен владеть мячом даже в игре с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что быстро согласился возглавить команду, когда получил соответствующее предложение от президента клуба Флорентино Переса. Французский специалист стал наставником мадридцев в начале 2016 года.

– Я быстро согласился с предложением Переса, – сказал для beIN SPORTS Зидан. – Я готовился к матчу молодежной команды, когда мне позвонил президент и предложил возглавить главную команду. Мы с Пересом знакомы очень давно, и мне ясно, что он хочет видеть в исполнении "Реала".

Моя цель – сделать так, чтобы "Реал" всегда играл хорошо и использовал невероятные возможности своих потрясающих футболистов. Хочу, чтобы моя команда постоянно владела мячом, даже в матчах против "Барселоны".