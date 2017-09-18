Зинедин Зидан: "Майораль в матче с "Реал Сосьедад" сыграл феноменально"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что 20-летний форвард Борха Майораль играет важную роль для команды. Нападающий в этой игре забил один мяч и сделал результативную передачу.

- Майораль - часть команды. Он молод, но я знаю, на что способен Борха, - приводит Football Espana слова Зидана. - Он показал, что играет важную роль для нас. Его гол крайне важен, но самое главное - Майораль сыграл феноменально. Он хорошо двигался и помог забить победный мяч.